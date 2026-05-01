Automobil pao sa visine od 20 metara i zapalio se, POGINULO PETORO MLADIH: Stravična nesreća u Francuskoj

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Najmanje pet osoba poginulo je kada je automobil sleteo sa puta i pao sa visine od oko 20 metara, nakon čega se zapalio, u mestu Sara, u departmanu Ardeš, na jugoistoku Francuske, saopštile su francuske vlasti.

Vatrogasci su intervenisali oko 14.00 časova zbog vozila koje je izletelo sa kolovoza i survalo se niz padinu, prenosi Figaro.

Po dolasku na lice mesta, automobil je već bio u potpunosti zahvaćen vatrom.

Prema navodima vatrogasne službe, u vozilu je uočeno najmanje pet tela, dok su putnici bili starosti između 17 i 20 godina.

U akciji je učestvovalo ukupno 42 vatrogasca, uključujući i specijalizovane timove za intervencije u nepristupačnim uslovima, kao i ronilačka ekipa.

Saobraćaj na regionalnom putu RD 270 bio je u potpunosti obustavljen.

Kako navode lokalne vlasti, ovo nije prvi put da se na toj deonici dogodi tragedija. Na istoj saobraćajnici su u aprilu 2022. godine, tokom auto-relija poginuli vozač i suvozač.

Ubio ženu u stanu, pa ranio njenog brata: Otkriveni detalji pucnjave u Omladinskih radnih brigada

Autor: Marija Radić

Stravična nesreća u Mirijevu: Devojka pala sa 20 metara visine

Svet

Užas u Nemačkoj: Čovek poginuo na vašaru, pao sa 40 metara visine

Hronika

OTKRIVENO KO JE DEVOJKA KOJA JE PALA SA ZGRADE U MIRIJEVU: Policija ispituje kako je pala sa 20 metara visine

Svet

Autobus upao u provaliju duboku 75 metara: Poginulo 15 ljudi, među njima i dete

Svet

AUTOBUS PAO U PROVALIJU, NAJMANJE 37 LJUDI POGINULO: Objavljen snimak nakon stravične nesreće - Spasioci tragaju za preživelim putnicima (VIDEO)

Svet

Autobus se zakucao u stub! Jeziva nesreća u Turskoj: Vozilo smrskano, poginulo 9 osoba, više 20 povređeno