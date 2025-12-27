AKTUELNO

Svet

Autobus upao u provaliju duboku 75 metara: Poginulo 15 ljudi, među njima i dete

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Esteban Vargas/Aton Chile ||

Najmanje 15 ljudi je poginulo kada je putnički autobus upao u provaliju duboku 75 metara, na auto-putu u zapadnoj Gvatemali, saopštile su lokalne vlasti

- U ovoj saobraćajnoj nesreći ima 15 smrtnih slučajeva - rekao je novinarima Leandro Amado, portparol dobrovoljne vatrogasne jedinice, prenosi "Figaro".

On je dodao da u nesreći ima oko 20 povređenih, koji su prebačeni u bolnice u blizini mesta nesreće.

Među žrtvama je 11 muškaraca, tri žene i jedno maloletno lice, prema istom izvoru.

Razlog ove nesreće još uvek je nepoznat.

Autor: Marija Radić

#Autobus

#Gvatemala

#Nesreća

#provalija

#žrtve

