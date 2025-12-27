Autobus upao u provaliju duboku 75 metara: Poginulo 15 ljudi, među njima i dete

Najmanje 15 ljudi je poginulo kada je putnički autobus upao u provaliju duboku 75 metara, na auto-putu u zapadnoj Gvatemali, saopštile su lokalne vlasti
- U ovoj saobraćajnoj nesreći ima 15 smrtnih slučajeva - rekao je novinarima Leandro Amado, portparol dobrovoljne vatrogasne jedinice, prenosi "Figaro".
On je dodao da u nesreći ima oko 20 povređenih, koji su prebačeni u bolnice u blizini mesta nesreće.
Među žrtvama je 11 muškaraca, tri žene i jedno maloletno lice, prema istom izvoru.
Razlog ove nesreće još uvek je nepoznat.
Autor: Marija Radić