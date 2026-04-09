OTKRIVENO KO JE DEVOJKA KOJA JE PALA SA ZGRADE U MIRIJEVU: Policija ispituje kako je pala sa 20 metara visine

Mlada devojka, koja je živela sama u stanu, pala je sa visine od preko 20 metara.

Policija ispituje sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Identifikovana je mlada ženska osoba koja je sinoć sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Reč je o K. S. (24), koja je pala sa visine veće od 20 metara u naselju Mirijevo.

Živela sama u stanu

Prema novim informacijama iz istrage, devojka je u stanu živela sama. Upravo zbog ove činjenice, policija detaljno ispituje prostorije i prikuplja dokaze kako bi se utvrdilo pod kojim je okolnostima došlo do pada.

"Istraga je u toku i ispituju se sve mogućnosti. Za sada nema svedoka samog trenutka pada, a s obzirom na to da je devojka živela sama, proveravaju se svi tragovi koji bi mogli da objasne ovaj događaj", navodi izvor blizak istrazi.

Lekari ne gube nadu

Nakon višesatne operacije kojoj je podvrgnuta odmah po prijemu, K. S. je i dalje u kritičnom stanju. Iako su vitalne funkcije trenutno stabilizovane pod aparatima, povrede su opasne po život.

Policija nastavlja rad na terenu, a više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i prikupljanja dodatnih izjava komšija i potencijalnih očevidaca.

Autor: Marija Radić