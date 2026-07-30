DOŠAO DA SE ISTETOVIRA, PA UBIO ČOVEKA?! Isplivali detalji zločina kod Sombora, komšije ispričale šta su čule o kobnoj tuči

Istraga ubistva koje se dogodilo u utorak uveče kod Sombora je u toku, a meštani sela Svetozar Miletić i Stanišić, odakle su osumnjičeni i žrtva, a koja su udaljena desetak kilometara jedno od drugog, kažu da, nažalost, nisu iznenađeni što je njihov komšija M. D. (54) nastradao.

Kako mediji saznaju od meštana, ubistvo se dogodilo u Svetozar Miletiću, selu iz kog je osumnjičeni R. V. (35).

- Taj mladić je kobnog dana otišao u susedno selo Stanišić, čuli smo da je tamo išao da bi se istetovirao. Kada je to obavio krenuo je kući u svoje selo, a ubijeni M. D., koji je inače živeo u Stanišiću, ga je povezao - pričaju meštani ono što su čuli o nemilom događaju i dodaju da je ubijeni M. D. povremeno taksirao.

- Znamo da je on, da kažem, na divlje taksirao. Moguće da je zato povezao ovog mladića do susednog sela. Priča se da su se posvađali kad su stigli u Svetozar Miletić, a oko čega je izbila svađa, nama nije poznato - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Kažu da je došlo do tuče i da je R.V. nezgodno udario M. D. koji je nesrećno pao i udario se prilikom pada i onda je preminuo. Neko priča i da je ubijeni najpre potegao nož na R. V., te da se ovaj branio i da ga je udrio u samoodbrani. Sad da li je baš bilo tako, ne mogu dsa tvrdim, nisam bio prisutan, ovo je ono što se priča po selima.

Prema rečima naših sagovornika iz sela Svetozar MIletić i Stanišić, osumnjičeni mladić je povremeno odlazio u inostranstvo.

- Ima porodicu i ženu, malo, malo pa je odlazio u inostranstvo da radi - kažu oni.

Prema njihovim rečima, ubijeni M.D. je važio za problematičnog čoveka zbog čega je, kako kažu, bilo pitanje vremena kada će se ovako nešto dogoditi.

- M. D. je bio rodom iz Crne Gore, a u Stanišić je došao odavno. Znao je on da prvi probleme i započinje svađe, mnogi meštani su sa njim imali sukob - pričaju meštani.

Saopštenje policije

Podsetimo, iz Policijske uprave Sombor juče su saopštili da su uhapsili R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- Kako se sumnja, on je u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo - piše u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Inače, osumnjičeni je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i izneo je svoju odbranu, posle čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor.

Autor: Iva Besarabić