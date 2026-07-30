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UHAPŠEN ŠPIJUN U KRALJEVU: Odavao tajne podatke o pripadnicima Vojske i MUP-a Albanskoj obaveštajnoj službi sa KiM

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Pripadnici Službe za borbu protiv terorizma, Službe za kriminalističke obaveštajne poslove UKP MUP-a Republike Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), lišili su slobode R. T. (46) iz Istoka zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža.

Osumnjičeni se tereti da je u dužem vremenskom periodu bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području AP KiM. Prema navodima istrage, bio je angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednosnih struktura.

Kako se sumnja, ove aktivnosti imale su za posledicu hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija, kao i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.

Nakon saslušanja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu.

Autor: D.S.

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