UHAPŠEN ŠPIJUN U KRALJEVU: Odavao tajne podatke o pripadnicima Vojske i MUP-a Albanskoj obaveštajnoj službi sa KiM

Pripadnici Službe za borbu protiv terorizma, Službe za kriminalističke obaveštajne poslove UKP MUP-a Republike Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), lišili su slobode R. T. (46) iz Istoka zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža.

Osumnjičeni se tereti da je u dužem vremenskom periodu bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području AP KiM. Prema navodima istrage, bio je angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednosnih struktura.

Kako se sumnja, ove aktivnosti imale su za posledicu hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija, kao i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.

Nakon saslušanja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu.

Autor: D.S.