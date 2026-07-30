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Nudili novac policiji: Nastavlja se borba protiv korupcije, dve osobe uhapšene (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su kineske državljane C. K. (1976) i Z. L. (1977) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, dok se C. K. (1976) tereti i za krivično delo davanje mita.

Kako se sumnja, C. K. je najpre ponudio novac policijskim službenicima Uprave granične policije kako oni ne bi izvršili službenu radnju legitimisanja i pregleda njega i osumnjičene Z. L. na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Potom je, kako se sumnja, C. K. ponudio novac i policijskim službenicima UKP, Službe za borbu protiv korupcije, kako ne bi izvršili radnju lišenja slobode njega i Z. L. za izvršenje krivičnog dela pranje novca jer su kod sebe držali novac u ukupnom iznosu od 32.330 evra, za koji se sumnja da potiče od kriminalne delatnosti. 

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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Autor: M.R.

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