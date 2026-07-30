AKTUELNO

Hronika

TRAGEDIJA U CENTRU BEOGRADA: Devojka pala sa 6. sprata, izjava njenog partnera pod lupom policije

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Užasna tragedija dogodila se u nedelju u popodnevnim časovima u centru Beograda, kada je mlađa ženska osoba pala sa šestog sprata stambene zgrade

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 17 časova. Policiji je odmah prijavljeno da je sa visine pala devojka, nakon čega je na lice mesta hitno upućena ekipa Hitne pomoći i policijska patrola. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kako saznaje Telegraf.rs, na mestu događaja zatečen je državljanin Rusije V. D. (22). On je u razgovoru sa policijom izjavio da se u stanu na šestom spratu nalazio sa svojom devojkom A. K., inače državljankom Kazahstana, koja je iz za sada nepoznatih razloga pala sa terase stana i nastradala na licu mesta.

Policija i nadležno tužilaštvo trenutno sprovode detaljnu istragu i ispituju sve okolnosti ove nesreće kako bi se utvrdilo da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili je događaju prethodilo nešto drugo.

pročitajte još

UHAPŠEN ŠPIJUN U KRALJEVU: Odavao tajne podatke o pripadnicima Vojske i MUP-a Albanskoj obaveštajnoj službi sa KiM

Autor: M.R.

#Beograd

#Partner

#Tragedija

#centar

#zgrada

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA U RAKOVICI: Devojčica (16) pala sa trećeg sprata zgrade

Hronika

TRAGEDIJA U NIŠU: Žena pala sa terase, ostala na mestu MRTVA

Region

Detalji užasa u Podgorici: Jednogodišnja devojčica pala sa četvrtog sprata, ulica blokirana (FOTO)

Hronika

Nije izdržala: Umrla devojka koja je pala sa četvrtog sprata zgrade u Beogradu

Region

TRAGEDIJA U BUDVI: Devojka poginula tokom parasejlinga - Pala u vodu sa visine od 50 metara

Hronika

TRAGEDIJA U CENTRU LESKOVCA: Žena pala sa 16. sprata solitera - OSTALA NA MESTU MRTVA