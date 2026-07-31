PINK.RS NA LICU MESTA! JEZIV SUDAR KOD UŠĆA: Automobil smrskan do neprepoznatljivosti, policija i Hitna pomoć na terenu (FOTO)

Na raskrsnici kod TC Ušće na Novom Beogradu jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo najmanje jedno putničko vozilo.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da je crni BMW pretrpeo ogromna oštećenja na prednjem delu vozila, a delovi automobila rasuti su po kolovozu.

Na mestu nesreće nalaze se pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, koje obavljaju intervenciju.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, kao ni da li u nezgodi ima povređenih.

Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon uviđaja.

Zbog nesreće saobraćaj u ovom delu Novog Beograda odvija se otežano, pa se vozačima savetuje dodatni oprez.

Autor: Iva Besarabić