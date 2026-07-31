STRAVIČNI DETALJI ZLOČINA KAKAV SRBIJA NE PAMTI: Telo Ruskinje nađeno u koferu, ubica uhapšen na aerodromu tokom bekstva!

Turski državljanin K. E. (25) osumnjičen je da je u iznajmljenom stanu usmrtio Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (27), njeno telo spakovao u kofer i bacio ga u kanal, a uhapšen je na Aerodromu „Nikola Tesla“.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu (UKP), Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, rasvetlili su svirepo ubistvo i uhapsili turskog državljanina K. E. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Osumnjičeni je lociran i uhapšen na Aerodromu „Nikola Tesla“ u trenutku kada je pokušao da napusti Srbiju i pobegne od pravde.

Poslednji trag u 23.15 časova

Drama je započela u subotu, 25. jula, kada je na području beogradske opštine Palilula prijavljen nestanak ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne (28).

Prema rečima njene prijateljice, Ljudmila se toga večeri spremala za izlazak u jedan beogradski klub. Međutim, nije poznato da li je do tamo uopšte stigla. Poslednju poruku poslala je u 23.15 časova, nakon čega je njen telefon postao nedostupan, a svi profili na društvenim mrežama neaktivni.

Telo pronašao policijski pas

Nakon što je prijavljen nestanak, policija je pokrenula opsežnu potragu. Ubrzo je u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli pronađen odbačeni kofer. Telo nesrećne devojke u vodi je detektovao i pronašao službeni pas Policijske brigade.

Ubistvo u stanu, pa prenošenje tela u koferu

Sumnja se da je K. E. sledećeg jutra, 26. jula, u iznajmljenoj kući, odnosno stanu u Borči, nakon zločina pokušao da prikrije sve tragove. On je, kako se sumnja, telo 28-godišnje Ruskinje ugurao i spakovao u kofer, a potom ga transportovao do obližnjeg kanala Vizelj i bacio u vodu.

Efikasnom reakcijom beogradske policije i operativaca UKP-a, za osumnjičenim je brzo raspisana potraga, a operativci su ga presekli upravo na beogradskom aerodromu, neposredno pre poletanja.

Preti mu dugogodišnja robija

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom K. E. je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za krivično delo teško ubistvo biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje, nakon čega se očekuje predlaganje pritvora.

Istraga o svim detaljima i motivu ovog jezivog zločina je u toku.

Autor: D.S.