UHAPŠEN BLOKADER ZVANI GANDI: Planirao blokadu auto-puta i prekid isporuke struje

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je blokader L.M. zvani Gandi.

Prema saznanjima medija, on je planirao blokadu autoputa za veliki protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

On je na skupštini delegata, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu podsticao i studente na blokadu TENT-a i autoputa, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje.

Srećom, ništa od namera nije uspeo da realizuje jer nema dovoljnu podršku ostalih blokadera!

Nezvanične informacije ukazuju da mu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Autor: Iva Besarabić