VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Pronađene bombe, puške, pištolji i municija!

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je D. Č.

Kako Kurir piše, u velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je u prestonici uhapšen muškarac u čijoj je kući pronađen arsenal oružja!

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene D. Č. (51) zbog sumnje da je nezakonito držao oružje za koje nema dozvolu.

Među oružjem koje je pronađeno, kako sazanjemo su, malokalibarska puška, osam bombi, revolver, još jedan pištolj, kao i lovačka puška i velika količina municije.

Istraga je u toku.

Autor: D.Bošković