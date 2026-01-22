AKTUELNO

Hronika

VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Pronađene bombe, puške, pištolji i municija!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je D. Č.

Kako Kurir piše, u velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je u prestonici uhapšen muškarac u čijoj je kući pronađen arsenal oružja!

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene D. Č. (51) zbog sumnje da je nezakonito držao oružje za koje nema dozvolu.

Među oružjem koje je pronađeno, kako sazanjemo su, malokalibarska puška, osam bombi, revolver, još jedan pištolj, kao i lovačka puška i velika količina municije.

Istraga je u toku.

Autor: D.Bošković

#Akcija

#Beograd

#Hapšenje

#bombe

POVEZANE VESTI

Politika

NOVI SNIMCI HAPŠENJA VLADIMIRA ŠTIMCA: Pravio haos ispred Skupštine, huškao nasilnike da napadnu 'Ćacilend', BESNO URLAO NA POLICIJU (VIDEO)

Hronika

ZAPLENJENO 12 KILOGRAMA KOKAINA, TRI AUTOMOBILA, TELEFONI... Velika akcija UKP: Uhapšene dve osobe u Beogradu!

Hronika

SPROVEDENA VELIKA AKCIJA MUP-a U BEOGRADU: Policija pretresla stanove, evo za šta se uhapšeni sumnjiče

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: Nova hapšenja u Beogradu! Pronađene palice spremne za nasilje – osumnjičeni planirao haos pred godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Hronika

UHAPŠEN FITNES TRENER U ČIJOJ JE GARAŽI PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA: Zaplenjeni SNAJPER, automatske puške i 1,5 kilograma EKSPLOZIVA

Hronika

VELIKA AKCIJA HAPŠENJA VJT U BEOGRADU I POLICIJE: Otkrivene laboratorije za drogu, kriminalna grupa novac ulagala u stanove i skupe automobile