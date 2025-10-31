PINK.RS SAZNAJE: Nova hapšenja u Beogradu! Pronađene palice spremne za nasilje – osumnjičeni planirao haos pred godišnjicu tragedije u Novom Sadu

U velikoj akciji Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je M.G. (27) zbog sumnje da je 18. avgusta 2025. godine razbio izlog prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici.
Pronađeni dokazi i oprema za nasilje
Tokom pretresa stanova i prostorija koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla i privremeno oduzela:
- 2 mobilna telefona
- 1 laptop
- Majicu koju je nosio tokom izvršenja krivičnog dela
- 10 drvenih palica, za koje se sumnja da su bile pripremljene za nasilje povodom obeležavanja godišnjice tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi.
Osumnjičeni se tereti za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje.
Autor: Dalibor Stankov