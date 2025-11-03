NOVI SNIMCI HAPŠENJA VLADIMIRA ŠTIMCA: Pravio haos ispred Skupštine, huškao nasilnike da napadnu 'Ćacilend', BESNO URLAO NA POLICIJU (VIDEO)

Blokader Vladimir Štimac uhapšen je rano jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Njemu su lisice na ruke stavili pripadnici Uprave kriminalističke policije, zato što je celog dana podstrekivao na nasilje ispred Skupštine, sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Vladimir Štimac je huškao nasilnike da napadnu Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup.

U jednoj od video objava zabeleženo je i kako od uniformisanog pripadnika policije pretećim i histeričnim tonom zahteva da "spusti pušku".

Sve vreme tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vređao policijske službenike nazivajući ih Vučićevim kriminalcima.

MUP-a i BIA su saopštili da je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

U saopštenju je navedeno i da je jedan policajac zadobio povredu lista noge usled dejstva "topovskog udara", kada je policija reagovala kako bi sprečila da dođe do dalje eskalacije nasilja.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ''narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja'' u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.

- Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine - navodi se u saopštenju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs