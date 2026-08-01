OVO JE HIRURG KOG JE UBIO MALOLETNI POSINAK U BANATSKOM KARLOVCU! Komšije otkrile detalje: Dečak je bio veoma ćutljiv, unesrećio je dve porodice... (VIDEO)

Bio sam pre mesec dana sa svima na proslavi: Poznanik ubijenog doktora iz Vršca otkrio čudan detalj!

Hirurg A. I.(42) ubijen je sinoć u kući u Banatskom Karlovcu, kada ga je, kako se sumnja, nožem izbo sin (14) iz prvog braka njegove supruge.

U Banatskom Karlovcu danas šok i neverica, kuća u kojoj se desio zločin je zapečaćena. Komšije i poznanici ne mogu da veruju šta se desilo.

Kako priča jedan meštanin Banatskih Karlovaca, nezapamćeni zločin u kom je život izgubio hirurg A. I. (42) dogodio se u kući roditelja njegove supruge.

- Majka dečaka je odavde. Sve se desilo u kući njenih roditelja. Koliko znam, i ona je doktorka. Žive u Vršcu, ali povremeno dolaze u Banatske Karlovce - ispričao je poznanik bračnog para I.

Dodaje da je ubijeni hirurg imao ćerku iz prvog braka, dok sa suprugom nije imao zajedničku decu.

- Poznavao sam majku dečaka i Aleksandra iz viđenja, a pre mesec dana bio sam kod njih na jednoj proslavi. Tada sam prvi put upoznao hirurga. Dečak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo odgovarao. Sećam se da sam tada rekao devojci da mi deluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen. Očigledno je svašta držao u sebi. Posle samo mesec dana unesrećio je dve porodice - svoju i hirurgovu - ispričao je sagovornik.

Meštanin nije želeo da govori pred kamerom niti da bude snimljen, navodeći da porodicu lično poznaje.

Podsetimo, dr A. I. sa teškim povredama najpre je prevezen u Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

Policija privela učesnike događaja

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, izašli na lice mesta i priveli sve učesnike događaja.

O slučaju je obavešteno nadležno Više javno tužilaštvo, koje rukovodi istragom. Sve okolnosti tragedije, kao i motivi koji su joj prethodili, biće utvrđeni daljom istragom.

Autor: D.B.