Poznati hirurg ubijen u Banatskom Karlovcu: Novi detalji horora, osumnjičen maloletni sin supruge

Stravičan zločin potresao je sinoć Banatske Karlovce i uznemirio celokupnu javnost.

U porodičnoj kući ubijen je dr A.I. (42), poznati i cenjeni hirurg u Vršcu, piše Telegraf.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između dr Ilića i njegove supruge K.L.T. (49).

U trenutku drame u kući se nalazio i maloletni sin K.L.T. iz prvog braka. Prisustvujući nemiloj sceni i verbalnom sukobu supružnika, maloletnik je u jednom momentu dohvatio nož i izbo očuha - kako se pretpostavlja, u nameri da zaštiti majku.

Borba za život u bolnici

Nesrećni čovek je sa teškim povredama odmah transportovan u najbliži Dom zdravlja, odakle je zbog ozbiljnosti stanja hitno prebačen u bolnicu. Uprkos naporima lekara i borbi za njegov život, poznati hirurg je od zadobijenih rana preminuo

Policija odmah reagovala

Brzom i efikasnom akcijom policije u Pančevu, svi akteri ovog krvavog događaja su locirani i privedeni u policijsku stanicu.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje rukovodi istragom, a uviđaj će utvrditi sve tačne detalje i motive koji su doveli do ove nezapamćene tragedije.

Autor: A.A.