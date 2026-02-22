NOVI DETALJI KRVAVE DRAME NA FLORIDI: Ubijen napadač koji je upao na Trampovo imanje – evo šta je sve imao kod sebe!

Stravičan incident potresao je jutros privatni posed bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi.

Agenti Tajne službe i policija bili su primorani da upotrebe smrtonosnu silu i na licu mesta ubiju 22-godišnjeg napadača koji je naoružan upao u strogo čuvani krug rezidencije Mar-a-Lago.

Pakleni plan: Šta je sve napadač nosio sa sobom?

Drama je počela oko 01:30 časova po lokalnom vremenu, kada je mlađi beli muškarac uspeo da probije spoljni bezbednosni prsten Trampovog doma. Kako prenosi američki mediji CNN, napadač nije došao praznih ruku – kod njega su pronađeni:

Vatreno oružje: Sačmarica spremna za upotrebu.

Zapaljiva sredstva: Kanister pun goriva, što ukazuje na to da je planirao i paljevinu unutar poseda.

Poslednji trenuci: "Podigao je sačmaricu u položaj za pucanje"

Šerif okruga Palm Bič, Rik Bredšo, potvrdio je da su se dva agenta Tajne službe i zamenik šerifa suočili sa uljezom unutar perimetra. Iako su mu izdali jasna naređenja da baci sve što ima u rukama, mladić je pružio otpor.

„Bacio je kanister sa gorivom, ali je istog trenutka podigao sačmaricu i uperio je direktno u službenike“, izjavio je šerif Bredšo.

U deliću sekunde, obezbeđenje je odgovorilo vatrom. Napadač je pogođen sa više hitaca i podlegao je povredama na samom travnjaku rezidencije. Srećom, Donald Tramp i njegova supruga Melanija u tom trenutku nisu bili u svom domu na Floridi, već su se nalazili u Vašingtonu.

Opsadno stanje i istraga FBI-a

Mar-a-Lago je trenutno pod potpunom blokadom dok FBI češlja svaki milimetar terena. Istražitelji pokušavaju da saznaju ko je ubijeni mladić i šta ga je nateralo na ovaj samoubilački upad u jednu od najbolje čuvanih privatnih kuća na svetu.

Provera kamera: Uzeti su snimci sa svih nadzornih sistema, kao i sa telesnih kamera policajaca koji su pucali.

Motiv: Ispituje se da li je napadač imao saučesnike i da li je njegov cilj bio direktan atentat ili sabotaža imanja.

Niko od pripadnika zakona nije povređen u ovoj razmeni vatre, a agenti koji su eliminisali pretnju su, prema protokolu, privremeno udaljeni sa dužnosti dok traje unutrašnja kontrola.

