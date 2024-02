TRAMPOV SIN DOBIO PRETNJU SMRĆU - Beli prah iscurio iz koverte! DRAMA NA FLORIDI

Nekoliko vatrogasnih vozila i istražitelji u zaštitnim odelima primećeni su ispred kuće Donalda Trampa Mlađeg, sina bivšeg predsednika SAD, u gradu Džupiteru na Floridi.

Dejli bist saznaje iz više izvora upoznatih s istragom da je on sinoć primio pismo u kojem se nalazio neidentifikovani beli prah.

Jedan od izvora je naveo da koverta nije bila zatvorena i da je prah ispao napolje kada ju je Trampov stariji sin uzeo u ruke.

