NEUTRALISALI SMO LUDU OSOBU Hitno oglašavanje Bele kuće nakon drame na Mar-a-Lagu: Uperio je sačmaricu u nas!

Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

Bela kuća se hitno oglasila nakon jezivog incidenta na Floridi, potvrdivši da su pripadnici obezbeđenja usmrtili naoružanog muškarca koji je pokušao da upadne na privatni posed američkog predsednika Donalda Trampa.

"Reagovali smo brzo i odlučno"

Portparolka Bele kuće, Karolajn Levit, izjavila je da je bezbednosni sistem funkcionisao besprekorno u trenutku kada je opasnost bila neposredna.

„Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država brzo i odlučno je neutralisala ludu osobu, naoružanu oružjem i kanisterom sa gorivom, koja je provalila u dom predsednika Trampa“, poručila je Levit.

Identitet i oprema napadača

Portparol Tajne službe, Entoni Guljelmi, potvrdio je da je napadač, muškarac star oko 20 godina, lociran na severnoj kapiji Mar-a-Laga. Prema zvaničnim podacima, napadač je kod sebe imao:

- Sačmaricu (spremnu za upotrebu)

- Kanister sa gorivom

U razmeni vatre niko od agenata Tajne službe niti pripadnika kancelarije šerifa (PBSO) nije povređen, dok je napadač ubijen na licu mesta.

Poslednje sekunde pre pucnjave: "Ispusti predmete!"

Šerif okruga Palm Bič, Rik Bredšo, otkrio je kako su tekli poslednji trenuci pre nego što je obezbeđenje otvorilo vatru. On je naveo da osumnjičeni odranije nije bio poznat policiji.

„Reči koje smo mu uputili bile su: 'Ispusti predmete'. Mislili smo na kanister i sačmaricu. On je tada spustio kanister, ali je usmerio sačmaricu direktno prema policajcima“, objasnio je Bredšo na konferenciji za medije.

Istraga u toku

FBI je preuzeo vođenje istrage u saradnji sa Tajnom službom i lokalnom policijom. Trenutno se ispituje potencijalni motiv napada, kao i to da li je mladić delovao sam. Identitet ubijenog biće objavljen tek nakon što se obavesti njegova porodica.

Autor: D.S.

