Danas se ne očekuje Trampovo obaćanje naciji povodom napada na Iran: Oglasila se Bela kuća

Bela kuća je saopštila da se danas ne očekuje obaćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa povodom američkih i izraelskih vojnih udara na Iran.

Američki list "Volstrit džornal" i portal Aksios su ranije preneli da predsednik Tramp planira danas da se obrati naciji povodom vojne operacije, prenosi portal Blumberg.

Tramp je jutros objavio na svojoj mreži Truth Social osmominutni video-snimak na kojem je izneo svoje argumente za najnoviji američki napad na Iran.

On je pozvao iranski narod da se pobuni protiv teokratskog režima koji je na vlasti od 1979. godine, rekavši da je njegova glavna briga "sloboda za iranski narod".

"Sve što želim je sloboda za narod. Želim bezbednu naciju i to je ono što ćemo imati", izjavio je jutros Tramp u kratkom telefonskom intervjuu za "Vašington post", odgovarajući na pitanje šta očekuje od vojne akcije i napora za promenu režima u Iranu.

Nešto kasnije, Tramp je rekao da je njegov cilj "odbrana američkog naroda eliminisanjem neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima".

