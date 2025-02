SVET BRUJI O DETALJU NA TRAMPOVOJ LEVOJ RUCI! Svi se pitaju odakle mu to, a sada se oglasila Bela kuća i rešila misteriju (VIDEO)

Velika modrica na desnoj ruci američkog predsednika Donalda Trampa rezultat je rukovanja, saopštila je Bela kuća nakon što se na društvenim mrežama proširila teorija da je modricu izazvala intravenska terapija.

Modrica je bila vidljiva tokom jučerašnje posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beloj kući.

„Predsednik Tramp je čovek iz naroda“, rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit i dodala: „Njegova posvećenost je nepokolebljiva i to dokazuje svaki dan“.

