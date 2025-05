Bela kuća zahvalila Ilonu Masku na njegovom poslu: Borba protiv prevara i rasipništva će se nastaviti

Bela kuća je zahvalila milijarderu Ilonu Masku na njegovoj službi, nakon što je gazda Tesle najavio da završava svoj angažman u administraciji predsednika Donalda Trampa, rekla je portparolka Karolin Levit.

"Zahvaljujemo mu na njegovom radu. Zahvaljujemo mu što je započeo DOGE (skraćenica od Ministarstvo za vladinu efikasnost), a napori za smanjenje rasipništva, prevare i zloupotrebe će se nastaviti", rekla je ona okupljenim novinarima u Beloj kući.

Karolin Levit je odbila dodatno da komentariše odlazak milijardera koji je po prvi put ove nedelje kritikovao svog bliskog saveznika Trampa.

Mask je juče potvrdio da završava svoju misiju preduzetu s ciljem smanjivanja saveznih troškova nakon što je četiri meseca bio deo dosad neviđenog eksperimenta.

White House thanks Elon Musk 'for his service;'



'We thank him for his service. We thank him for getting DOGE off of the ground, and the efforts to cut waste, fraud and abuse will continue,' Press Secretary Karoline Leavitt tells reporters, referring to Musk's Department for… pic.twitter.com/CROLmLhwF8