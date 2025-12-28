Hitno pomeren sastanak na Floridi! Tramp postavio ultimatum Zelenskom: Ništa bez mog odobrenja - Isplivao tajni plan od 20 tačaka

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i šef kijevskog režima Vladimira Zelenskog na Floridi pomeren je dva sata ranije, saopštila je Bela kuća.

- Ažurirani raspored: u 13.00 po lokalnom vremenu (19 časova po srednjo-evropskom) predsednik učestvuje u bilateralnom sastanku sa predsednikom Ukrajine - navodi se u saopštenju administracije.

Sastanak će biti održan u Palm Biču, gde se nalaze Trampov golf-klub i njegovo privatno imanje.

U intervjuu za "Politiko", Donald Tramp je naglasio da nijedan predlog Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini neće imati političku težinu bez njegovog odobrenja, ali je istovremeno ocenio da postoje realne šanse za postizanje dogovora sa Zelenskim.

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je u petak da se kijevska verzija okončanja sukoba u velikoj meri razlikuje od predloga koji se razmatraju u razgovorima sa Vašingtonom. Prema navodima medija, dokument od 20 tačaka u sredu je dospeo u javnost, a tvrdi se da ga je novinarima lično dostavio Zelenski.

Među ključnim tačkama tog plana navode se: odbijanje povlačenja ukrajinskih snaga čak i u slučaju zahteva Rusije, bezbednosne garancije po modelu pete tačke Povelje NATO, zajedničko upravljanje Zaporoškom nuklearnom elektranom sa Amerikom i potpisivanje sporazuma o nenapadanju sa Moskvom bez njegovog formalnog uključivanja u ukrajinsko zakonodavstvo.

U dokumentu se, kako se navodi, ne pominje status ruskog jezika, niti se nude konkretna rešenja po tom pitanju.

