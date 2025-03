NOVA REAKCIJA NA IZBACIVANJE ZELENSKOG IZ BELE KUĆE: Došao je da ponizi Trampa

Senator Ted Kruz nazvao je sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog „najgorim“ u istoriji SAD.

Kruz je izneo mišljenje da je šef kijevskog režima došao na sastanak u Belu kuću sa namerom da ponizi Trampa.

Trampov sastanak sa Zelenskim održan je 28. februara. Američki lider se obrušio na Zelenskog, optužujući ga da nastoji da eskalira sukob u Ukrajini do globalnih razmera. On je takođe kritikovao šefa kijevskog režima zbog odbijanja pregovora i prekida vatre. Tramp je takođe podsetio Zelenskog da su SAD Kijevu dodelile 350 milijardi dolara „zbog glupog predsednika (Džo Bajden) i da su takođe obezbedile vojne zalihe. Posle svađe pred novinarskim kamerama, američki lider izbacio je Zelenskog iz Bele kuće i naglasio da će moći da se vrati pregovorima sa njim kada bude spreman za mir.

Zelenskyy thought he could walk into the Oval Office and belittle President Trump.



In my view, this will go down as the most disastrous Oval Office meeting in American history.@BenFergusonShow and I break down the meeting in an emergency episode of Verdict!… pic.twitter.com/200ENYBqaa