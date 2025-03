ZELENSKI NAPRAVIO JOŠ JEDAN SKANDAL U BELOJ KUĆI: Nećete verovati šta je predsednik Ukrajine poklonio Trampu

Tokom sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog desio se jedan skandal koji je tek sad otkriven.

Poslednjeg dana februara, podsetimo, poseta Zelenskog Beloj kući prekinuta je nakon što je stupio u žestoku razmenu reči sa Trampom i potpredsednikom SAD Džej Di Vensom, koji su ga optužili za "nepoštovanje" tokom sastanka u Ovalnom kabinetu.

Nakon toga je ukrajinski lider napustio Belu kuću bez komentara, a Tramp je na platformi "Truth socia" napisao da Zelenski nije spreman za mirno rešenje ukrajinskog sukoba i da je pokazao nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama.

No, u centar pažnje je potom izbio jedan sportsko-diplomatski skandal.

Naime, u senci pomenutog sukoba ostalo je isprva skrajnut podatak da je Zelenski američkom predsedniku poklonio šampionski pojas UFC borca Oleksandera Usika (na fotografiji ga možete videti gore levo).

On je bio na stolu tokom njihovog razgovora u Beloj kući, ali je danas otkriveno da je ukrajinski predsednik odneo svom kolegi - falsifikat.

Naime, sam Usik je rekao da nijedan njegov pojas nije kod nekog drugog.

Govoreći za ukrajinski portal Tribuna on je izjavio sledeće:

- Svi moji pojasevi su u mojoj kući. Ono što je tamo (u Ovalnoj sobi) bilo... to je neka posebna vrsta pojasa. Mislim, znam ja kakav je to pojas, samo ne mogu nikome ništa o tome da kažem. A i ne želim - bilo je očigledno da Usik neće da za svog predsednika kaže da je odneo "falš" pojas Trampu.

Evo i snimka pojasa koji je čuveni borac svojevremeno poklonio Zelenskom, a na kome "samo" piše "VBC svetski šampion", dok je ukrajinski predsednik američkom dao neki sasvim drugi pojas, na kome piše "apsolutni šampion".

The Mystery of Usyk’s Belt



Ukrainian boxer Oleksandr Usyk stated that the belt Volodymyr Zelensky brought to the White House was not his.



"All my belts are at home. What belt did Zelensky give to Trump? I guess it was some special belt. I know what kind of belt it is, but I… pic.twitter.com/27e3yA589Q