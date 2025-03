BRUTALNA PORUKA TRAMPOVOG SINA! Okačio fotku sa skandaloznim natpisima posle svađe njegovog oca i Zelenskog u Beloj kući (FOTO/VIDEO)

Donald Tramp Junior, sin američkog predsednika, objavio je na "Iksu" mem o svađi ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa. Tramp Junior je objavio fotografiju na kojoj preko Zelenskog piše "Gde je moj novac".

"Slušaj ti malo g*vno...", piše iznad Trampa, dok iznad američkog podpredsednika stoji tekst: "Ovaj patuljak i njegovi zahtevi...".

"Tačno to", komentarisao je Tramp Junior na "Iksu".

Ranije je objavio snimak s komentarom: "Ovako izgleda vođstvo. Ameriku više neće iskorišćavati".

This is what leadership looks like. America is done being taken advantage of. https://t.co/QpKBoJyIZ5