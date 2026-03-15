'Godinama me tuče pred troje male dece' Jeziva objava kruži mrežama, detalji horora u Rakovici

U beogradskom naselju Kanarevo brdo, u Borskoj ulici, u subotu se dogodio stravičan slučaj porodičnog nasilja koji je uznemirio javnost. Pripadnici policije uhapsili su A.S. (37) nakon što je brutalno napao svoju suprugu D.S. (34) naočigled brojnih prolaznika.

Drama je započela nakon verbalne rasprave supružnika, koja je brzo eskalirala u fizički obračun. Prema saznanjima, A.S. je nesrećnoj ženi zadao više udaraca pesnicama u predelu glave i tela, a potom nastavio da je šutira dok je ležala na zemlji.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta opisali su scenu kao "strašnu i neizdrživu za gledanje", a zahvaljujući brzoj reakciji građana i policije, napadač je savladan i lišen slobode. Povređena žena je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Nakon što joj je ukazana lekarska pomoć, oglasila se i sama žrtva.

- Danas sam pretučena na Kanarevom brdu. Nažalost, ovo nasilje traje godinama, a svaki put kada bih pokušala da ga prekinem i odem, završavalo se na ovakav način. Imamo troje maloletne dece koja su sve ovo trpela i gledala zajedno sa mnom. Beskrajno hvala svim ljudima koji su mi pritekli u pomoć jer sam sigurna da bez njih danas ne bih ostala živa. Zadobila sam teške telesne povrede – polomljena mi je vilica, izbijen zub, imam otvorene rane na glavi i povrede po celom telu. Ipak, hvala Bogu, preživela sam - rekla je nesrećna žena.

Autor: S.M.