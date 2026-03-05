Otac zatekao sina u lokvi krvi: Nasilnici drvenom motkom UMALO UBILI tinejdžera u Rakovici

U beogradskom naselju Rakovica, 2. marta dogodio se stravičan incident u kojem je teško pretučen sedamnaestogodišnji U.J.

Mladić se trenutno nalazi u kritičnom stanju, dok policija intenzivno traga za trojicom napadača koji su u bekstvu.

Detalji svirepog napada

Prema saznanjima našeg portala, napad se dogodio na ulici, gde su trojica za sada nepoznatih muškaraca presrela mladića. Nasilnici su žrtvu tukli drvenom motkom, nanoseći mu povrede opasne po život.

Lekari su konstatovali jezive povrede:

Prelom lobanje

Krvarenje na mozgu

Nagnječenje mozga

Otac zatekao sina u lokvi krvi

Posebno potresan detalj ovog slučaja je to što je teško povređenog U.J. na ulici pronašao rođeni otac. On je sina odmah transportovao u bolnicu, gde su ga preuzeli lekari hitne službe. Stanje mladića je i dalje krajnje neizvesno i on se nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom.

Istraga u toku

O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo hitnu istragu.

„Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača. Proveravaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okolini mesta napada, a istraga bi trebalo da utvrdi i motiv ovog brutalnog čina“, navodi izvor blizak istrazi.

Građani Rakovice su uznemireni ovim događajem, a policijske patrole su pojačane u ovom delu grada.

Autor: Marija Radić