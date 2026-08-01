DEČAK (14) U PRITVORU ZBOG UBISTVA Sud doneo odluku u slučaju maloletnika osumnjičenog za smrt očuha hirurga

Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana četrnaestogodišnjaku iz Banatskog Karlovca koji je osumnjičen da je nožem ubio svog očuha Aleksandra Ilića (42).

Pritvor mu je određen na prijedlog Višeg tužilaštva, a na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 10 godina.

U odluci suda je navedeno da su način izvršenja i posljedica krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Ovo je hirurg koji je ubijen u Banatskom Karlovcu.

Ubistvu, koje se dogodilo sinoć, prethodila je svađa dečakove majke sa očuhom, koji je, kako prenose mediji, poznati hirurg.

Kako se sumnja, maloletnik je navodno hirurga ubio tokom svađe majke i njenog partnera.

U Banatskom Karlovcu danas šok i neverica, kuća u kojoj se desio zločin je zapečaćena. Komšije i poznanici ne mogu da veruju šta se desilo.

Kako priča jedan meštanin Banatskih Karlovaca, nezapamćeni zločin u kom je ubijen hirurg Aleksandar Ilić (42) dogodio se u kući roditelja njegove supruge.

- Aleksandar je bio oženjen i dobio je dete, a posle godinu dana započeo vezu je vezu sa majkom dečaka, nakon čega se i razveo od prve supruge. Sin je hirurga koji ne priča sa njim već neko vreme - kaže izvor "Blica".

Podsetimo, dr Aleksandar Ilić sa teškim povredama najpre je prevezen u Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

Policija privela učesnike događaja

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, izašli na lice mesta i priveli sve učesnike događaja.

O slučaju je obavešteno nadležno Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje rukovodi istragom. Sve okolnosti tragedije, kao i motivi koji su joj prethodili, biće utvrđeni daljom istragom.

Autor: A.A.