Određen pritvor maloletniku (14) koji je osumnjičen za ubistvo očuha: Nožem ga usmrtio u Banatskom Karlovcu

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvor maloletniku (14) iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je nožem ubio svog očuha.

Pritvor mu je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

On je osumnjičen za krivično delo ubistvo, saznaje Tanjug.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je 31. jula oko 20.30 časova u Banatskom Karlovcu, u kući kojoj živi, upotrebom noža lišio života svog očuha A. I. (42) iz Vršca.

U zahtevu za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku je predloženo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svedoke događaja, kao i da odredi potrebna veštačenja.

Kako je za Telegraf.rs ispričao jedan meštanin Banatsog Karlovca, nezapamćeni zločin u kojem je ubijen hirurg Aleksandar Ilić (42) dogodio se u kući roditelja njegove supruge.

Majka dečaka je odavde. Sve se desilo u kući njenih roditelja. Koliko znam, i ona je doktorka. Žive u Vršcu, ali povremeno dolaze u Banatski Karlovac - rekao je sagovornik Telegrafa.

Dodaje da je dr Ilić imao ćerku iz prvog braka, dok sa sadašnjom suprugom nije imao zajedničku decu.

- Poznavao sam ih iz viđenja, a pre mesec dana bio sam kod njih na jednoj proslavi. Tada sam prvi put upoznao Aleksandra. Dečak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo odgovarao. Sećam se da sam tada rekao devojci da mi deluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen - ispričao je meštanin.

Sagovornik nije želeo da govori pred kamerom niti da bude snimljen, navodeći da porodicu lično poznaje.

Podsetimo, prema dosadašnjim saznanjima, u trenutku tragedije u kući se nalazio maloletni sin supruge dr Ilića iz prvog braka. Sumnja se da je tokom svađe između majke i očuha uzeo nož i zadao mu više ubodnih rana.

Teško povređeni hirurg najpre je prevezen u Dom zdravlja, a potom hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

Autor: D.B.