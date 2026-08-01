UZNEMIRUJUĆI SNIMCI! Deca danima zlostavljala KONJA - VIše javno tužilaštvo u Beogradu hitno reagovalo, pod istragom roditelji dece!

VJT u Beogradu je mišljenja da se u radnjama njihove majke i oca stiču bitni elementi krivičnog dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na nadležnost Izveštaj PS Palilula, povodom događaja od 22.jula 2026. godine, kada je građanin A.M. zadržao dva maloletna lica koja su zlostavljala konja upregnutog u zapregu, tako što su ga tukli drvenim štapom i terali da se popne uz breg, uz ostalu prikupljenu dokumentaciju i snimak celokupnog događaja sa jedne instagram stranice.

- Imajući u vidu da su navedena maloletna lica u vreme navedenog događaja bila mlađa od 14 godina, te da stoga protiv njih nije moguće voditi krivični postupak, VJT u Beogradu je mišljenja da se u radnjama njihove majke i oca stiču bitni elementi krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno da su oni grubim zanemarivanjem svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapustili decu, što je rezultiralo njihovim surovim i bezosećajnim postupanjem prema životinji. Takođe, i zbog prinuđivanja na rad koji ne odgovara uzrastu dece i štetan je za nihov razvoj, a to je prikupljanje sekundarnih sirovina - kartona iz komunalnog otpada - piše u saopštenju.

Inače, snimak jezivog nasilja nad životinjom objavljen je na društvenim mrežama pre nekoliko dana, a kako se moglo videti, dva lica tuku konja letvama, ispod čega se navodi da ovakvo nasilje nad životinjama ne sme ostati nekažnjeno!

VJT u Beogradu ističe da je neophodno i da nadležno osnovno javno tužilaštvo naloži Republičkoj veterinarskoj inspekciji da preduzme radnje iz okvira svoje nadležnosti kako bi se od navedenih lica oduzeo pomenuti konj, te sprečilo da bude ponovo izložen nehumanom postupanju.

Autor: D.B.