ZAĆUTAO PRED TUŽIOCEM! Saslušan otac tinejdžera (16) koji je na Zvezdari pokušao da UBIJE babu i dedu, pa PUCAO u sebe: Tražen pritvor, evo i zbog čega

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon određenog zadržavanja saslušao oca dečaka (16) koji je pucao u babu i dedu na Zvezdari, osumnjičenog P.J. (42), kome je stavljeno na teret izvršenje krivičnih dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Osumnjičeni se na saslušanju prilikom branio ćutanjem.

Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo kao i da bi ometao krivičnim postupak uticajem na svedoke.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Umro tinejdžer: Pucao u babu i dedu, pa u sebe

Tinejdžer (16) koji je na Božić, 7. januara, pucao u dedu i babu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom ispalio hitac u sebe, preminuo je u bolnici.

Podsetimo, maloletnik star 16 godina je 7. januara u dvorištu porodične kuće u beogradskom naselju Zvezdara iz vatrenog oružja ranio babu i dedu, a potom i sebe.

Kako su preneli mediji, navodno je tinejdžer tražio babi i dedi 18.000 evra nakon čega je zapucao.

Jedan komšija kratko je prokomentarisao da je D.P. (16) bio problematičan, te i da je na svega 20 metara od kuće više puta viđen da diluje narkotike.

- Rekli smo mu nekoliko puta da se skloni sa tog mesta i da ne prodaje drogu tu i on se posle nekog vremena zaista sklonio - kaže nam komšija.

Komšije su ispričale da je u kući bio prisutan prijatelj tinejdžera (16).

- Nakon pucnjave deda je izleteo krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali nameru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom - rekao je jedan od komšija za "Informer".

Navodno, u kući je bio prisutan i dečak (11) koji je pobegao kod komšija kada je video pištolj.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno je zadržavanje ocu tinejdžera zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Autor: Iva Besarabić