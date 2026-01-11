AKTUELNO

Hronika

PREMINUO MALOLETNIK KOJI JE PUCAO NA BOŽIĆ U BABU I DEDU: Pokušao da ubije ukućane, pa pucao u sebe - Uhapšen mu i otac

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

Maloletnik (16) koji je na Božić, 7. januara, pucao u dedu i babu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom ispalio hitac u sebe, preminuo je u bolnici, saznaje nezvanično Kurir.

Tinejdžer je, podsetimo, posle zločina koji je počinio, pronađe u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac.

Kako Kurir nezvanično saznaje, njegov deda ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk nameravao da joj ispali hitac.

Podsetimo, u međuvremenu, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i otac maloletnika zbog sumnje da je zanemarivao i zlostavljao decu. Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živeli su na Zvezdari sa babom i dedom.

- Sumnja se da je babu i dedu napao pošto su odbili da mu daju 18.000 evra. Navnodno, optuživao ih je da imaju dug prema svom sinu, odnosno njegovom ocu - otkriva izvor Kurira.

Otac maloletnika, kako saznajemo, danas je priveden na saslušanje u tužilaštvo, ali je odlučio da se brani ćutanjem, posle čega je tužilaštvo sudu predložilo da mu odredi pritvor do 30 dana.

Autor: Iva Besarabić

#Policija

#Samoubistvo

#Zvezdara

#pokušaj ubistva

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

'PUCAO JE SEBI U GLAVU, U JAKO JE TEŠKOM STANJU, MOŽDA JE I MRTAV' Najnoviji detalji stanja mladića (16) koji je ranio babu, dedu i sebe

Hronika

TINEJDŽER (16) PUCAO U BABU I DEDU, PA POKUŠAO DA PRESUDI SEBI Užas u Beogradu: Hitna pomoć zatekla stravičan prizor

Hronika

NOVI DETALJI DRAME NA ZVEZDARI! Uhapšen otac dečaka koji je pucao u babu i dedu: Evo zašto mu je policija odmah stavila LISICE NA RUKE!

Hronika

OVDE JE UNUK KRVNIK PUCAO NA BABU I DEDU! Nesrećni muškarac trčao sa metkom u glavi i molio za pomoć: Komšije opisale horor nakon KRVOPROLIĆA (FOTO)

Hronika

BABA I DEDA GA ODGAJILI, A ON PUCAO U NJIH ZBOG 18.000 EVRA Za dečakom (16) sa Zvezdare bila raspisana i potraga! Deda krvav izleteo, izustio SAMO 1 R

Hronika

EVO ZAŠTO JE TINEJDŽER ZAPUCAO NA BAKU I DEKU: Otkriveni detalji jezivog horora u Beogradu! BORBA ZA ŽIVOT U URGENTNOM CENTRU