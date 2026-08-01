AKTUELNO

Hronika

HAOS U BEOGRADU: Taksista se prvo potukao na ulici, pa pregazio muškarca i šipkom mu demolirao automobil

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Petros Giannakouris ||

Prava drama odigrala se u četvrtak u Rakovici nakon sukoba u saobraćaju, koji je prerastao u fizički obračun i namerno gaženje.

Prema našim saznanjima, nakon konflikta i tuče dvojice muškaraca, taksi vozač Đ. J. (25) seo je u svoju škodu oktaviju i, kako se sumnja, namerno udario M. J. (44), koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.

Nakon toga, osumnjičeni je uzeo metalnu šipku i njome polupao škodu fabiju u vlasništvu povređenog muškarca.

Povređenom M. J. pomoć je najpre ukazala ekipa Hitne pomoći, a potom je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Autor: S.M.

#Beograd

#Nasilje

#obračun

#taksista

#udes

POVEZANE VESTI

Domaći

Oglasio se Aca Kos posle tuče u kafiću: Psovao mu je decu i majku, on ga je udario

Domaći

PRVA FOTKA MARKA MILJKOVIĆA! Divlja i urla u Urgentnom centru, čuvaju ga policajci, na rukama mu lisice!

Hronika

UŽAS NA LINIJI 50 U BEOGRADU: Brutalno pretukao muškarca pred majkom, žena plakala i molila

Hronika

'ČULA SAM EKSPLOZIJU, PA OSETILA MIRIS PALJEVINE' Stanarka otkrila jezive detalje drame u restoranu u Kondinoj ulici: 'Tu nisu čista posla'

Region

Porodična drama u Velikoj Kladuši! PIJAN NAPAO OCA, PA SE POTUKAO SA BRATOM

Hronika

POTERA U NOVOM PAZARU Muškarac bežao od policije kroz grad, pa sleteo u reku