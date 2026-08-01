HAOS U BEOGRADU: Taksista se prvo potukao na ulici, pa pregazio muškarca i šipkom mu demolirao automobil

Prava drama odigrala se u četvrtak u Rakovici nakon sukoba u saobraćaju, koji je prerastao u fizički obračun i namerno gaženje.
Prema našim saznanjima, nakon konflikta i tuče dvojice muškaraca, taksi vozač Đ. J. (25) seo je u svoju škodu oktaviju i, kako se sumnja, namerno udario M. J. (44), koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.
Nakon toga, osumnjičeni je uzeo metalnu šipku i njome polupao škodu fabiju u vlasništvu povređenog muškarca.
Povređenom M. J. pomoć je najpre ukazala ekipa Hitne pomoći, a potom je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.
O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.
Autor: S.M.