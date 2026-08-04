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UHAPŠEN TAKSISTA (25) IZ RAKOVICE: Prvo čoveku razlupao automobil ŠIPKOM, pa ga namerno PREGAZIO

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Taksista Đ. J. (25) je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje bezbednosti. Lisice su mu, kako navodi Telegraf, stavljene zbog sumnje da je vozilom namerno udario M. J. (44) u Rakovici.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Detalje događaja otkrio je snimak sa nadzorne kamere na kom se navodno vidi da je taksista Đ. J. (25) nakon fizičkog obračuna seo u "Škodu Oktaviju" i velikom brzinom krenuo ka M. J. (44) koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.

Nakon što je automobilom udario M. J, taksista je, prema saznanjima Telegrafa, izašao iz vozila držeći metalnu šipku u rukama i pred zapanjenim prolaznicima počeo besomučno da lupa "Škodu Fabiju" u vlasništvu povređenog muškarca.

Povređenom M. J. pomoć je najpre ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Autor: Iva Besarabić

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