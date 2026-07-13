ŠAMARAO JE, TUKAO, PA ZAKLJUČAO U KUĆU: Brutalno nasilje u Barajevu, policija uhapsila siledžiju!

Policija u Barajevu uhapsila je u nedelju D. M. (44) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na štetu svoje devojke J. M. (45).

Prema prvim informacijama, sumnja se da je on u automobilu, tokom vožnje, fizički napao devojku, a zatim je, po dolasku na odredište,navodno zaključao u kuću iz koje je ona uspela da pobegne.

Kako se sumnja, između D. M. i J. M. je najpre je došlo do rasprave dok su se nalazili u automobilu. Svađa je ubrzo eskalirala, nakon čega je osumnjičeni navodno počeo da je šamara, udara po telu rukama, kao i da joj uvrće ruke.

Nasilje se, prema dosadašnjim informacijama, nije završilo nakon što su izašli iz vozila. Sumnja se da je D. M. ženu potom zatvorio u kuću, međutim ona je uspela da pronađe način da izađe i pobegne, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Barajevu, koja je nesrećnu ženu prevezla u zdravstvenu ustanovu, a nakon pregleda utvrđeno je da je J. M. zadobila lake telesne povrede.

Policijski službenici su osumnjičenog podvrgli alkotestiranju, kojim je utvrđeno da je u trenutku kontrole imao 0,95 promila alkohola u organizmu.

D. M. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ovog događaja.

Autor: Iva Besarabić