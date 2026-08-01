NAMAMIO JE U STAN, A ONDA JE USLEDIO HOROR: Novi detalji brutalnog UBISTVA Ruskinje u Beogradu - Njeno TELO pronađeno u KOFERU

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Turske K.E. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 26. jula 2026. godine u stanu na teritoriji GO Palilula, u naselju Borča, na svirep i podmukao način lišio života Ruskinju Ljudmilu Turkovu Konstantinovu (28).

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na tetet.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da K.E. odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05:30 časova, a Ljudmikla se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi.

U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta.

Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, telo pokojne stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6:55 časova i kofer kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal "Vizelj".

Autor: Iva Besarabić