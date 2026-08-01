ISKASAPIO SESTRU MAČETOM, PA SEBI PREREZAO VRAT! Jezivi detalji UBISTVA na Bežanijskoj kosi - Komšija razvalio vrata i zatekao UZNEMIRUJUĆI PRIZOR

Muškarac B. P. (48) danas je u stanu na Bežanijskoj kosi ubio svoju sestru mačetom, a potom prerezao sebi vrat.

Kako se saznaje muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao jedan od komšija nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad.

Kako je ispričao komšija, on dugo nije video brata i sestru i onda je odlučio da proveri da li je s njima sve u redu.

- Već 10 dana u celoj zgradi se osećao užasan smrad. Nismo znali šta je i odakle dolazi. Setio sam se da odavno nisam video te komšije i odlučio sam da odem da proverim da li je sve u redu. Smrad je izbijao iz stana. Razvalio sam vrata i zatekao uznemirujući prizor. Brat je ubio sestru, pa sebe.. Udario je mačetom u glavu, mozak joj se prosuo.. Onda je isekao sebe po vratu i izbo se nožem. Mačetu je ostavio sa strane, a potom seo na fotelju i iskrvario - kaže čovek koji je otkrio ovaj jeziv zločin.

Kako je dodao, kada je komšije se umalo nisu onesvestile od smrada iz stana.

- Zaklao je sestru, pa presudio sebi. Kad smo ušli u stan, umalo se nismo onesvestili od prizora. Tela su stajala u stanu oko desetak dana. Od sunca su se još više usmrdela.. Ne znam šta bi mogao da bude motiv. Bili su uvek čudni, ni sa kim nisu razgovarali. On je neko vreme bio u inostranstvu u azilu, pa se vratio. Nasledili su taj stan od majke koja im je umrla. Završilo se tragično - kaže komšija.

Autor: Iva Besarabić