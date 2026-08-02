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ŠVAJCARAC POKUŠAO DA PODMITI SRPSKE POLICAJCE! Nudio novac da izbegne odgovornost za saobraćajni prekršaj na auto-putu kod Kraljeva, odmah ga uhapsili

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com/Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Državljanin Švajcarske osumnjičen je da je policajcima ponudio novac kako ne bi bio sproveden kod sudije za prekršaje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su švajcarskog državljanina R. S. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

On se sumnjiči da je policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio novac kako ga ne bi sproveli kod sudije za prekršaje zbog saobraćajnog prekršaja – prekoračenja dozvoljene brzine kretanja na auto-putu, dok je upravljao putničkim vozilom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

Autor: D.B.

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