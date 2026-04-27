POKUŠAO DA PODMITI POLICAJCA I REŠI PROBLEM, PA UHAPŠEN: Lisice stavljene na ruke Podgoričaninu (31)

Vozač iz Podgorice uhapšen je u Andrijevici zbog sumnje da je policajcima ponudio novac kako bi izbegao sankcije tokom kontrole saobraćaja.

Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, u saradnji sa službenicima Jedinice policije Andrijevica, uhapsili N.R. (31) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

„Policijski službenici Jedinice policije Andrijevica su, naime, vršeći poslove iz oblasti bezbednosti saobraćaja u Andrijevici, na putnom pravcu Berane – Andrijevica radi kontrole zaustavili teretno motorno vozilo sa priključnim vozilom, budvanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao N.R. Od vozača su na uvid zatražena dokumenta koja je, shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, osim ličnih isprava, dužan da poseduje – putni nalog, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje teretnim motornim vozilom i potvrda o ispravnosti PP aparata“, kaže se u saopštenju.

Prilikom predaje jednog dela dokumenata na uvid, N.R. je, kako se sumnja, svestan da je u prekršaju jer nije posedovao potrebno navedeno lekarsko uverenje, policijskim službenicima ponudio određeni novčani iznos u cilju izbegavanja sankcionisanja za ovaj prekršaj iz ZOBS-a, nakon čega je uhapšen.

„Lice je predato Odeljenju bezbednosti Berane radi preduzimanja daljih mera i radnji. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo. Osim toga, N.R. će biti sankcionisan i zbog opisanog prekršaja iz ZOBS-a koji je takođe počinio“, navodi se.



Autor: Jovana Nerić