UHAPŠEN NIKŠIĆANIN (37): Policija mu stavila lisice na ruke zbog prodaje droge, pao i stranac koji je kupovao marihuanu

Nikšićanin G. N. (37) uhapšen je zbog sumnje da je, zajedno sa D. P. (27) iz tog grada, prodao drogu stranom državljaninu, koji je takođe uhapšen.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" – Odeljenja bezbednosti Nikšić, Jedinice za borbu protiv droge u petak su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu G. N. i D. P., zbog sumnje da su počinili krivično delo - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Protiv stranog državljanina je podneta prekršajna prijava.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, su, naime, dan ranije izvršili ciljanu kontrolu dvojice stranih državljana, kojom prilikom je kod jednog od njih pronađeno 5,5 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, dok je naknadnim pretresom prostorija koje koristi ovo lice pronađeno još 3,7 grama iste materije. Policijski službenici su ovu materiju izuzeli sa lica mesta i prosledili je Forenzičkom centru radi veštačenja. Daljom kriminalističkom obradom došlo se do sumnje da su G. N. i D. P. prethodno izvršili prodaju navedene materije pomenutom stranom državljaninu, nakon čega je izvršen pretres prostorija koje ova dva lica koriste, kojom prilikom je kod G. N. pronađeno i oduzeto 1,3 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana", saopštila je Uprava policije.

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se G. N. uhapsi, a da se protiv D. P. podnese krivična prijava za navedeno krivično delo.

"Policijski službenici su takođe podneli i prekršajnu prijavu protiv stranog državljanina koji je kupio drogu od G. N. i D. P., a zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotreba droga. I ovaj strani državljanin je lišen slobode i priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odeljenja u Nikšiću", piše u saopštenju.

