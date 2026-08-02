POGINULA TRI MLADIĆA U STRAVIČNOJ NESREĆI! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4:50 časova na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, a prema rečima ljudi koji su se zatekli na licu mesta, tri osobe su poginule.

Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci, a svi su bili u jednom automobilu. U nesreći je učestvovao jedan automobil. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja.

Autor: D.B.