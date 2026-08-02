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UKRADEN AUTOMOBIL ISPRED KUĆE U SREMSKOJ MITROVICI! Ostavili ga parkiranog, a onda je usledio šok: Vlasnici mole za pomoć, jedan detalj KLJUČAN!

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Nepoznati počinioci ukrali su u noći između 1. i 2. avgusta putnički automobil marke "Volkswagen Golf" kabriolet, koji je bio parkiran ispred porodične kuće u Ulici Jarilska druga broj 42 u Sremskoj Mitrovici. Krađa je prijavljena policiji, koja intenzivno traga za počiniocima i vozilom.

Prema informacijama do kojih je došao Ozon pres, automobil je nestao oko ponoći, a vlasnici su krađu primetili ubrzo nakon toga.

Reč je o crnom "Volkswagen Golf" kabrioletu sa smeđim enterijerom i sremskomitrovačkim registarskim oznakama (SM), po čemu je vozilo lako prepoznatljivo.

Odmah po saznanju o krađi, slučaj je prijavljen Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici, čiji pripadnici preduzimaju sve mere i radnje u cilju identifikacije počinilaca i pronalaska automobila.

U međuvremenu, vlasnici su putem društvenih mreža uputili apel građanima da pomognu u potrazi.

- Ukoliko je neko video vozilo ili ima bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u njegovom pronalasku, molimo da nas kontaktira - naveli su vlasnici.

Sve informacije mogu se prijaviti na broj telefona 065/602-5677, kao i najbližoj policijskoj stanici.

Koliko su česte krađe automobila u Sremskoj Mitrovici

Prema podacima Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, tokom jedne godine prijavljeno je 20 krađa vozila. Policija je tada saopštila da je u velikom broju slučajeva zajedničko bilo to što su automobili ostavljani otključani ili sa ključevima u kontakt-bravi, a svi identifikovani izvršioci procesuirani su krivičnim prijavama.

U avgustu prošle godine policija je rasvetlila slučaj u kojem su dvojica maloletnika ukrala dva automobila. Vozila su pronađena i vraćena vlasnicima.

Autor: D.B.

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