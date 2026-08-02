MRVALJEVIĆ UPUCAN U POTILJAK, POZNAVAO UBICU?! Ovo je škaljarac koji je likvidiran u Nikšiću: Planirao ubistvo Belivuka, Lazović ga mučio i pretio silovanjem

Za sada nepoznati ubica sa kačketom na glavi, prišao je sinoć oko 20 časova Nikšićaninu Jovanu Mrvaljeviću, a potom mu pucao u potiljak.

To su prvi podaci policije nakon što su sinoć zatekli beživotno telo Mrvaljevića, koji je ubijen u naselju Kapino polje, nadomak Nikšića.

Pretpostavke inspektora su da je ubijeni Mrvaljević, koji je važio za visokopozicioniranog člana nikšićkog ogranka škaljarskog klana, moguće i znao osumnjičenog.



Za sada se utvrđuje da li je reč o nastavku kriminalnog sukoba u višegodišnjem ratu klanova, a ne isključuje se mogućnost i da je ubistvo posledica unutrašnjeg sukoba u škaljarskom ogranku...

Uprava policije se sinoć odmah oglasila nakon ubistva i saopštila da je u naselju Kapino polje, došlo do upotrebe vatrenog oružja, nakon čega je ubijen član OKG.

- Službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbednosti Zapad, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mjere i radnje, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvetljavanja događaja - saopšteno je sinoć iz Uprave policije.

Ubijeni Mrvaljević je početkom 2021. godine sumnjičen da je bio deo kriminalne grupe, koja je navodno pokušala ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, tokom njihovog boravka u Crnoj Gori.

Mrvaljević je tvrdio da su ga službenici nekadašnjeg Tima za posebnu operativnu podršku Uprave policije Petar Lazović i Jugoslav Raičević, zlostavljali u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine, nakon što su ga priveli u Nikšiću.

Zbog tih tvrdnji, vođen je krivični postupak pred podgoričkim Osnovnim sudom, a 8. jula ove godine suspendovani policajci prvostepeno su oslobođeni optužbi da su mučili i zlostavljali Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Mrvaljević je tvrdio da su ga policajci mučili u službenom džipu tokom vožnje od Nikšića do Podgorice, te da su mu stavljali kesu na glavu, gušili, udarali svuda po telu i pretili silovanjem...



Oslobađajuću presudu donio je sudija Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović, koji je saopštio da je sud pribavio dva ključna dokaza - snimke iz Centra bezbednosti Nikšić i policijskih prostorija u City molu, te da na njima "nije bilo moguće utvrditi bilo kakvu povredu".

ODT Podgorica podiglo je optužnicu na osnovu brojnih SKY dokaza, među kojima su i uznemirujuće fotografije, a na jednoj od njih se vidi kako jedan od tada dvojice privedenih Nikšićana, leži u Urgentnom centru KC Podgorica.

Tužilaštvo je nakon oslobađajuće presude najavilo da će podneti žalbu zbog sudske odluke.

Autor: D.B.