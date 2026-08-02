AKTUELNO

Hronika

LOV IZ VAZDUHA NA NAJOPASNIJOJ DEONICI SRBIJE: Dron policije ulovio 15 vozača za samo par sati

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Samo nekoliko sati bilo je dovoljno pripadnicima saobraćajne policije da na jednoj od najkritičnijih deonica u Srbiji otkriju čak 15 teških saobraćajnih prekršaja!

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji i nadzoru iz vazduha, nesavesni vozači koji su rizikovali svoje i tuđe živote preticanjem preko pune linije uhvaćeni su na delu.

Zajedničkom akcijom pripadnika Odeljenja saobraćajne policije PU u Prijepolju i Granične policije, sprovedena je rigorozna kontrola saobraćaja na magistralnom putu, na deonici Nova Varoš – Borova Glava. Ovu deonicu mnogi vozači dobro znaju po zahtevnim krivinama i znatnom riziku, ali to pojedince nije sprečilo da grubo prekrše zakon.

Međutim, ovoga puta policija je imala "oko na nebu". Uz pomoć specijalizovanih dronova, policijski službenici su iz vazduha zabeležili svaki potez vozača. Svako nepropisno preticanje preko neisprekidane uzdužne linije ostalo je zabeleženo na snimku kao neobori dokaz.

Svi vozači idu pred sudiju za prekršaje!

Kako je potvrđeno, protiv svih 15 identifikovanih vozača koji su načinili ovaj izuzetno opasan prekršaj odmah su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Očekuju ih visoke novčane kazne, kazneni poeni, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova napominju da se ovakve kontrole upotrebom dronova nastavljaju intenzivno širom Srbije. Saobraćajna policija nastaviće da usmerava fokus na nepropisna preticanja, s obzirom na to da je upravo ovaj vid bahatosti jedan od najčešćih i najdirektnijih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom.

Iz MUP-a šalju i jasnu poruku svim učesnicima u saobraćaju:

"Ne rizikujte nekoliko sekundi zbog života. Poštujte propise, stignite bezbedno!"

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Društvo

VAŽAN APEL POLICIJE: 16 vozača bicikla poginulo u Srbiji od početka godine

Društvo

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja: Za nedelju dana prekontrolisano više od 55.000 vozača

Društvo

Poginulo 17 ljudi za samo dve nedelje, MUP najavljuje: Kreću pojačane kontrole na putevima Srbije

Hronika

Rezutalti policijske akcije! Za tri dana iz saobraćaja isključena 653 vozača zbog alkohola i droge

Društvo

APEL UPRAVE SAOBRAĆAJNE POLICIJE: Pojačana pažnja na koridorima 10 i 11

Hronika

PIJAN VOZIO DECU Policija u Nišu isključila iz saobraćaja vozača autobusa