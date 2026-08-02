LOV IZ VAZDUHA NA NAJOPASNIJOJ DEONICI SRBIJE: Dron policije ulovio 15 vozača za samo par sati

Samo nekoliko sati bilo je dovoljno pripadnicima saobraćajne policije da na jednoj od najkritičnijih deonica u Srbiji otkriju čak 15 teških saobraćajnih prekršaja!

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji i nadzoru iz vazduha, nesavesni vozači koji su rizikovali svoje i tuđe živote preticanjem preko pune linije uhvaćeni su na delu.

Zajedničkom akcijom pripadnika Odeljenja saobraćajne policije PU u Prijepolju i Granične policije, sprovedena je rigorozna kontrola saobraćaja na magistralnom putu, na deonici Nova Varoš – Borova Glava. Ovu deonicu mnogi vozači dobro znaju po zahtevnim krivinama i znatnom riziku, ali to pojedince nije sprečilo da grubo prekrše zakon.

Međutim, ovoga puta policija je imala "oko na nebu". Uz pomoć specijalizovanih dronova, policijski službenici su iz vazduha zabeležili svaki potez vozača. Svako nepropisno preticanje preko neisprekidane uzdužne linije ostalo je zabeleženo na snimku kao neobori dokaz.

Svi vozači idu pred sudiju za prekršaje!

Kako je potvrđeno, protiv svih 15 identifikovanih vozača koji su načinili ovaj izuzetno opasan prekršaj odmah su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Očekuju ih visoke novčane kazne, kazneni poeni, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova napominju da se ovakve kontrole upotrebom dronova nastavljaju intenzivno širom Srbije. Saobraćajna policija nastaviće da usmerava fokus na nepropisna preticanja, s obzirom na to da je upravo ovaj vid bahatosti jedan od najčešćih i najdirektnijih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom.

Iz MUP-a šalju i jasnu poruku svim učesnicima u saobraćaju:

"Ne rizikujte nekoliko sekundi zbog života. Poštujte propise, stignite bezbedno!"

Autor: Iva Besarabić