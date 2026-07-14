Poginulo 17 ljudi za samo dve nedelje, MUP najavljuje: Kreću pojačane kontrole na putevima Srbije

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije od 13. do 19. jula sprovešće sedmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji.

Akcija je usmerena na otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja, među kojima su prekoračenje dozvoljene brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prevoz dece, nepropisno preticanje, kao i drugi prekršaji koji ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Pogoršana bezbednost na putevima

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da je od početka jula zabeleženo pogoršanje stanja bezbednosti saobraćaja.

Kako navode, u tom periodu na putevima u Srbiji poginulo je 17 osoba, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede u saobraćajnim nezgodama.

Zbog ovih podataka, MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju propise, voze odgovorno i budu dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nesreća.

Poseban apel vozačima koji putuju na odmor

S obzirom na to da je u toku letnja turistička sezona, očekuje se znatno veći intenzitet saobraćaja, posebno na međunarodnim putnim koridorima i auto-putevima koji prolaze kroz Srbiju.

Iz MUP-a apeluju na vozače koji kreću na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, brzinu prilagode uslovima na putu, kao i da pokažu strpljenje i toleranciju prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Kontrole će biti nastavljene

Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih kontrola saobraćaja, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.

Autor: S.M.