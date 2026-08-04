Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je obustavio istragu protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je optužen za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Time je potvrđena odluka Višeg suda u Negotinu doneta 1. juna ove godine, na koju je žalbu izjavilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

O tome kakve posledice ova odluka ima po jedan od najpotresnijih slučajeva koji je potresao Srbiju, govorio je novinar RTV Pink, Mladen Mijatović.

- Ovo praktično znači da je Radoslav Dragijević oslobođen svih optužbi i da su u ovom trenutku njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković jedina dva lica koja se terete za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Optužnicom, koja je podignuta nakon poslednje dopune istrage, Dragijević i Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a tužilaštvo je predložilo da budu osuđeni na najteže kazne koje predviđa srpsko zakonodavstvo,a to je doživotni zatvor - objasnio je Mijatović.

On je podsetio na tok istrage i navode optužnice.

- Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom Polju kod Bora, automobilom lokalnog komunalnog preduzeća u kojem su bili zaposleni, udarili dvogodišnju Danku Ilić, a zatim je uneli u vozilo. Kako se sumnja, njeno telo su nakon kraće vožnje bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice do danas nije pronađeno. Podsećam i da je rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru, u prostorijama za zadržavanje - rekao je sagovornik.

Slučaj se nastavlja

Govoreći o odluci Apelacionog suda, Mijatović je naglasio da se ona odnosi isključivo na Radoslava Dragijevića.

- Što se tiče Dejanovog oca, Radoslava Dragijevića, on je oslobođen svih optužbi. Apelacioni sud u Nišu takvu odluku doneo je nakon uvida u kompletne spise predmeta i odbio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru da se i protiv njega vodi postupak. On je bio optužen da je pomogao svom sinu Dejanu Dragijeviću da sakrije telo dvogodišnje devojčice nakon ubistva. Tom odlukom pravosnažno je obustavljena istraga protiv njega, ali to se ne odnosi na postupak koji se vodi protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića - istakao je.

Na pitanje da li ova odluka može da utiče na dalji tok procesa, Mijatović smatra da će se postupak protiv dvojice optuženih nastaviti.

- Imam potpuno poverenje u državne organe i siguran sam da je Više javno tužilaštvo u Zaječaru pribavilo adekvatne, konkretne i čvrste materijalne dokaze na osnovu kojih se Dejan Dragijević i Srđan Janković od marta 2024. godine nalaze u pritvoru. Upravo na osnovu tih dokaza podignuta je optužnica, koju je Apelacioni sud u Nišu potvrdio. Zbog toga sam siguran da će postupak protiv njih dvojice biti sproveden do kraja u celosti - zaključio je Mijatović.

Autor: D.B.