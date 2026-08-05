TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA AUTO-PUTU KOD DOBANOVACA: Muškarac u lošem stanju hitno prevezen u Urgentni centar

Saobraćajna nezgoda dogodila se tokom noći na auto-putu kod Dobanovaca, a povređeni muškarac zadobio je teške telesne povrede.

Tokom protekle noći na području Beograda dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedan muškarac zadobio ozbiljne povrede.

Prema podacima iz Hitne pomoći, udes se dogodio na auto-putu kod Dobanovaca, a ekipa je intervenisala u 2.24 časa. Teško povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na dalje lečenje.

Hitna pomoć je tokom noći obavila ukupno 109 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, među kojima su prednjačili pacijenti sa hipertenzijom, astmatičari, kao i osobe koje boluju od malignih bolesti.

Autor: A.A.