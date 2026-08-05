KAMION POBIO RADNIKE KOD ŠAPCA: Novi detalji stravične nesreće, saobraćaj potpuno obustavljen

Teretno vozilo sa prikolicom udarilo je radnike Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su obavljali radove na održavanju saobraćajnice.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, kada je teretno teretno vozilo naletelo na dvojicu radnika koji su održavali put.

Nesreća se dogodila oko 8 časova, a prema prvim informacijama, kamion je udario radnike Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su bili angažovani na poslovima održavanja saobraćajnice.

Dve osobe su, prema prvim informacijama, poginule u ovoj teškoj nesreći.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije, a saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen.

Uzrok nesreće biće utvrđen istragom.

Autor: A.A.