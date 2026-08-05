AKTUELNO

Hronika

KAMION POBIO RADNIKE KOD ŠAPCA: Novi detalji stravične nesreće, saobraćaj potpuno obustavljen

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Teretno vozilo sa prikolicom udarilo je radnike Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su obavljali radove na održavanju saobraćajnice.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, kada je teretno teretno vozilo naletelo na dvojicu radnika koji su održavali put.

Nesreća se dogodila oko 8 časova, a prema prvim informacijama, kamion je udario radnike Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su bili angažovani na poslovima održavanja saobraćajnice.

Dve osobe su, prema prvim informacijama, poginule u ovoj teškoj nesreći.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije, a saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen.

Uzrok nesreće biće utvrđen istragom.

Autor: A.A.

#Kamion

#Saobraćajna nesreća

#radnici

#Šabac

POVEZANE VESTI

Hronika

KAMION UDARIO U NADVOŽNJAK Saobraćajna nesreća na Zvezdari, saobraćaj u jednom smeru obustavljen

Hronika

Stravičan udes na Temerinskom mostu: Kamion probio bankinu, delovi rasuti na sve strane

Hronika

KARAMBOL KOD NOVE PAZOVE: Kamion prešao u suprotnu traku i udario u automobile, ima povređenih

Hronika

Detalji stravične saobraćajke kod Lučanskog tunela: Među povređenima u direktnom sudaru i BEBA (FOTO)

Hronika

Drama na auto-putu kod petlje Novi Banovci: Zapalio se kamion, vatrogasci i policija na terenu (FOTO)

Politika

'SRBIJA RADI, SRBIJA SE GRADI' Vučić obradovao radnike na auto-putu ka Požarevcu: Doneo im jabuke i sendviče (VIDEO)