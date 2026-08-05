NOVI DETALJI TRAGEDIJE NA BRZOJ SAOBRAĆAJNICI ŠABAC - LOZNICA: Oglasilo se Ministarstvo povodom pogibije radnika

Nadležni organi utvrđuju uzroke teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica, a u kojoj su život izgubila dva radnika preduzeća „Signal Sombor“, angažovanog na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI).

Kako je navedeno u saopštenju, odmah nakon prijave nesreće, nadležne službe izašle su na lice mesta kako bi utvrdile sve okolnosti i uzroke koji su doveli do ove tragedije.

„Po okončanju istrage i prikupljanju svih relevantnih informacija, javnost će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima rada nadležnih organa“, dodaje se.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputilo je najiskrenije saučešće porodicama, kolegama i prijateljima nastradalih radnika.

Autor: D.S.