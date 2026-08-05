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PRVI SNIMAK SA MESTA NESREĆE U KOJOJ SU POGINULE DVE OSOBE: Jeziv prizor na putu Šabac-Loznica, smrskano vozilo kraj puta i ogromne gužve

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon teške saobraćajne nezgode na moto-putu Šabac-Loznica formirane su velike gužve, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj deonici.

Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, između petlje Zminjak i Prnjavor, pojavio se prvi snimak sa mesta događaja.

Foto: Pink.rs

Na snimku se vide velike gužve koje su nastale nakon udesa, pošto je saobraćaj na ovoj deonici trenutno potpuno obustavljen.

Pored puta nalazi se i jedno vozilo za koje se pretpostavlja da je smrskano u nesreći, a na licu mesta nalaze se ekipe nadležnih službi.

Podsetimo, teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na moto-putu Šabac-Loznica, kada je teretno vozilo sa prikolicom naletelo na dvojicu radnika Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su radili na održavanju puta.

U nesreći su, prema prvim informacijama, poginule dve osobe.

Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Autor: D.S.

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